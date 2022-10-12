21 جامعة سعودية ضمن تصنيف التايمز 2023 بزيادة 40% عن العام الماضي

وشملت نتائج التصنيف المعلنة إدراج 21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية في مؤشرات التصنيف ومعاييره الجامعية، حيث دخلت 6 جامعات في التصنيف لأول مرة، كما حقّقت 7 جامعات أخرى تقدّماً في مراكزها، وحافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية.