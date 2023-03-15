"الصحة" تقدّم الرعاية المدرسية لـ 1.6 مليون طالب وطالبة في 2022م

وبيّنت "الصحة" أنها قدّمت برامج التوعية الصحية المدرسية لأكثر من 4 ملايين طالب وطالبة، بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي للطلبة، مشيرة إلى أنها درّبت أكثر من 15 ألف متدرب في مناطق المملكة كافة على البرامج والموضوعات المهمة في نطاق الصحة المدرسية؛ التي تهدف لتعزيز المستوى الصحي للمجتمع المدرسي، حيث شمل التدريب كوادر صحية وكوادر تعليمية.