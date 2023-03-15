"الصحة" تقدّم الرعاية المدرسية لـ 1.6 مليون طالب وطالبة في 2022م

قدّمت وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المدرسية لأكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وذلك خلال عام 2022م.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى فحص 1,295,578 طالباً وطالبة، في برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وفحص 396,958 طالباً وطالبة في برنامج فحص اللياقة لطلبة المدارس، كما جرى التواصل مع عدد 256,799 حالة مكتشفة من برنامج الفحص الاستكشافي.
وبيّنت "الصحة" أنها قدّمت برامج التوعية الصحية المدرسية لأكثر من 4 ملايين طالب وطالبة، بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي للطلبة، مشيرة إلى أنها درّبت أكثر من 15 ألف متدرب في مناطق المملكة كافة على البرامج والموضوعات المهمة في نطاق الصحة المدرسية؛ التي تهدف لتعزيز المستوى الصحي للمجتمع المدرسي، حيث شمل التدريب كوادر صحية وكوادر تعليمية.
وأفادت الوزارة بأن خدمة المؤشرات الحيوية "اعرف أرقامك" سجلت أكثر من 4 ملايين مستفيد من المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة، ومكّنتهم من الوصول إلى قراءاتهم المسجلة من خلال تطبيق "صحتي".
يُذكر أن الإدارة العامة للصحة المدرسية عملت برنامج التوعية الصحية المدرسية، وهو برنامج توعوي، يُعنى بمجموعة من الأنشطة، والمبادرات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمعارف الصحية، وبناء الاتجاهات، وغرس السلوكيات الصحية في المجتمع المدرسي.
ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي لدي الطلبة بالمواضيع الصحية، إضافة إلى تعريف الطلبة بمشكلاتهم الصحية، وتطوير تحكمهم الذاتي بها، واكتساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم.
يأتي ذلك ضمن عمل "الصحة" المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي لدى الناشئة في مدارس التعليم العام.