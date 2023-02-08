حوادث جنائية وسطو.. فيديو سقوط مرتكبي عدد من الجرائم بقبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على ثلاثة مواطنين بالرياض ارتبكوا حوادث جنائية بسرقة مركبات واستخدامها في السطو على منازل والاستيلاء على ما بها من أجهزة إلكترونية، وضبط بحوزتهم مادتا الحشيش والشبو المخدر.
وفي الجوف تم القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية بسرقة مركبات من مواقع مختلفة، ومواطن آخر في حائل قام بتهيئة موقع لتشليح وتفكيك المركبات المسروقة وتعديل هياكلها وضُبط في الموقع 11 مركبة مسروقة.
وأضاف الأمن العام على حسابه بتويتر، أنه تم القبض على مواطن بجازان بحوزته 214 كيلو و900 جرام من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.
وفي الرياض تم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي مغلقًا باب مركبته على يد آخر أثناء سيره في طريق عام إثر مشاجرة على أفضلية السير، كما تم القبض على مقيم من الجنسية السورية ورجل من القبائل النازحة وامرأة قاموا بالسطو على شقة سكنية واستولوا على مصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية.