حوادث جنائية وسطو.. فيديو سقوط مرتكبي عدد من الجرائم بقبضة رجال الأمن

وفي الرياض تم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي مغلقًا باب مركبته على يد آخر أثناء سيره في طريق عام إثر مشاجرة على أفضلية السير، كما تم القبض على مقيم من الجنسية السورية ورجل من القبائل النازحة وامرأة قاموا بالسطو على شقة سكنية واستولوا على مصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية.