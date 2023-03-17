اختتام أعمال ملتقى السياحة السعودي.. 25 جلسة وورشة عمل وتوقيع أكثر من 35 اتفاقية في 3 أيام

وشهد الملتقى الذي أقيم تحت شعار "بابك للسياحة" توقيع أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المختلفة وتضمن 25 جلسة حوارية وورشة عمل، ناقش فيها عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمختصين بقطاع السياحة المحليين والدوليين جملة من الموضوعات المهمة عن اتجاهات السياحة السعودية ومستقبلها، والتحديات والفرص المتاحة، ومجال التعليم والتدريب السياحي، إضافة إلى دور التكنولوجيا في السياحة، والشراكات الحكومية في تمكين القطاع السياحي، وتحديات التوطين في القطاع، وكذلك مستقبل القدرات البشرية السياحية، وصناعة الضيافة.