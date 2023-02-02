HONOR السعودية تبرم عدد من الشراكات الاستراتيجية بهدف تعزيز وجودها في المملكة وتلبية احتياجات المستخدمين

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إبرام مجموعة من الشراكات المهمة التي تعزز تواجد العلامة في المملكة العربية السعودية وتوسع إطار عملها بهدف تلبية احتياجات المستخدمين في السعودية للمنتجات الرقمية. وتستمر HONOR بالوعي بالأهمية القصوى لاحتياجات المستخدمين في المملكة. من هذا المنطلق، عملت على على توسعة شبكة علاقتها مع الشركاء المتخصصين من الجهات الحكومية والخاصة من خلال عدة شراكات.
في هذا الإطار تحدث السيد جيري لياو، مدير HONOR في السعودية قائلاً "تلتزم HONOR بتبني نهج يركز على المستهلك وتطوير كافة المنتجات لتصبح الأفضل في فئتها من أجل مستخدمينا في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط." ثم تابع قائلا "مع إيماننا القوي بالانفتاح والتعاون والابتكار، سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المملكة لخلق تجربة مستخدم على أعلى مستوى من خلال منتجاتنا الرقمية وأحدث ابتكاراتنا والتي يمكنهم الحصول عليها عبرهم"
تتضمن اتفاقيات التعاون مجموعة من الشراكات مع عدة علامات ذائعة الصيت في الصناعة بما في ذلك شركة جرير للتسويق "مكتبة جرير"، والشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، وشركة خالد الحداد للاتصالات، وشركة عصر الجوال للتجارة. ولن تتردد HONOR في توقيع المزيد من الشراكات مع أطراف أخرى للمساهمة في نهضة القطاع التقني وتعزيز التنافس الذي يعود بالنفع الايجابي على المستخدم النهائي.
وبهذا الخصوص أشار الأستاذ ناصر العقيل رئيس العمليات في مكتبة جرير على حرصهم الدائم على توفير حلول عملية للعملاء تُمكنهم من القيام بالأمور التي تهمهم على طريقتهم الخاصة. كما أضاف: " فخورون بالتعاون مع علامة HONOR ونتطلع للعمل معاً من أجل توفير قيمة كبيرة لمختلف شرائح العملاء في السعودية وتلبية كافة احتياجاتهم على مستوى الأجهزة الذكية بعروض رائعة وأسعار تنافسية."
من جهته شدد الأستاذ وسيم مراد الرئيس التنفيذي للقسم التجاري في الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بالقول: نحن مُتحمسون للتعاون مع واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا في المنطقة." كما أضاف: "نظراً للتطوّر المستمر والسريع في سوق الهواتف الذكية، فإننا نحرص على توفير أحدث المنتجات الرقمية للمستخدمين في السعودية بهدف تعزيز أسلوب عملهم وحياتهم".
من جانبه أوضح الأستاذ محمد حسن الرئيس التنفيذي في شركة خالد الحداد للاتصالات " تتماشى أهداف الشراكة الاستراتيجية مع HONOR مع رؤيتنا في السعي المستمر لتعزيز الابتكار من خلال الحلول الرقمية عالمية المستوى التي نقدمها لجميع عملائنا في المملكة، ونحن على ثقة من قدرتنا معاً على تزويد المستخدمين بحلول تكنولوجية بابتكارات تواكب تطلعاتهم وخدمات تفوق توقعاتهم."
يجدر بالإشارة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة عمل تهدف إلى تعزيز المسار الاستراتيجي لمواكبة متطلبات العصر الرقمي الجديد والمساهمة في تعزيز مكانة HONOR باعتبارها إحدى العلامات التجارية الرائدة في السعودية.
توفر HONOR مجموعة شاملة من المنتجات الذكية بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والسماعات، والحواسيب والأجهزة اللوحية وغيرها من المنتجات التي تتيح للمستخدمين ترقية محفظتهم الذكية وتحسين تجاربهم والاستمتاع برفاهية أعلى يشعرون بها في مختلف لحظات حياتهم اليومية.
وفي هذه المناسبة قال الأستاذ خالد القحطاني الرئيس التنفيذي في شركة عصر الجوال للتجارة " يسعدنا الإعلان عن التعاون المشترك مع علامة HONOR لمنح المستخدمين الفرصة في الحصول على أحدث التقنيات من خلال مجموعة من العروض المستمرة من كافة المتنافسين ونحن نحرص على تعزيز أوجه التعاون في الفترة المقبلة والسعي معاً إلى اكتشاف آفاق جديدة لمعرفة رغبات المستخدمين وتلبيتها".
وللمضي قدماً ستستمر HONOR السعودية في اكتشاف الفرص المستقبلية للتعاون وذلك بهدف تعزيز تجربة النظام الشامل لجلب المزيد من السيناريوهات الذكية المختلفة وتحسين تجارب المستخدم في المملكة.