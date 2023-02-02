HONOR السعودية تبرم عدد من الشراكات الاستراتيجية بهدف تعزيز وجودها في المملكة وتلبية احتياجات المستخدمين

في هذا الإطار تحدث السيد جيري لياو، مدير HONOR في السعودية قائلاً "تلتزم HONOR بتبني نهج يركز على المستهلك وتطوير كافة المنتجات لتصبح الأفضل في فئتها من أجل مستخدمينا في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط." ثم تابع قائلا "مع إيماننا القوي بالانفتاح والتعاون والابتكار، سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المملكة لخلق تجربة مستخدم على أعلى مستوى من خلال منتجاتنا الرقمية وأحدث ابتكاراتنا والتي يمكنهم الحصول عليها عبرهم"