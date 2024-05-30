"الجعويني" يدشّن فرع صندوق تنمية الموارد البشرية الجديد بهويته المعمارية المحدثة بجدة

دشّن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني اليوم الخميس، فرع الصندوق الجديد بالهوية المعمارية المحدثة في محافظة جدة، بحضور عدد من قيادات الصندوق.