مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في إنقاذ طفلة ابتلعت عملة معدنية أدّت إلى استفراغ متكرّر وتشنجات

وقال د. توفيق؛ إن الطفلة وصلت الطوارئ وهي تشتكي من استفراغٍ متكرّرٍ مستمرٍ لأيامٍ عدة، ثم تطوّر الأمر لاحقاً، وأُصيبت بنوبات تشنجٍ و"كحة"، فأُسعفت إلى المستشفى، وخضعت فور وصولها إلى عدة فحوص دقيقة، منها صور الأشعة التي بيّنت وجود جسمٍ غريبٍ في البلعوم السفلي، فتواصل الفريق الطبي بالطوارئ مع استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الذي قرّر بعد دراسة الحالة إخضاع الطفلة لعمليةٍ عاجلة باستخدام تقنية المنظار، لكن عند تنظير البلعوم لم يظهر أثرٌ للجسم الغريب، فتم إجراء منظار للمريء، وعُثر على الجسم وهو "عملة معدنية من فئة الـ50 هللة ذهبية اللون"، في الجزء العلوي منه، وتكللت -ولله الحمد- جهود الفريق الطبي بنجاح العملية والتقاط الجسم وإخراجه.