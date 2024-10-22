وزير الدفاع يعقد اجتماعًا موسَّعًا مع نظيره الإيطالي في روما

حضر الاستقبالَ: الأميرُ فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في روما اللواء المهندس الركن عبدالهادي بن حاسن العمري.