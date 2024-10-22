وزير الدفاع يعقد اجتماعًا موسَّعًا مع نظيره الإيطالي في روما

استقبل وزيرُ الدفاع الإيطالي "جويدو كروسيتو"، في قصر مداما بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم؛ الأميرَ خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وفور وصول وزير الدفاع أُجريت لسموّه مراسمُ استقبال رسمية عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستُعرض حرس الشرف، ثم صافح أعضاء الوفد الإيطالي، فيما صافح وزيرُ الدفاع الإيطالي أعضاءَ الوفد السعودي.
عقب ذلك أقام وزيرُ الدفاع الإيطالي مأدبةَ غداء على شرف سمو وزير الدفاع. ثم عقد وزير الدفاع ونظيره الإيطالي اجتماعًا ثنائيًّا موسعًا بحضور وفدَي الوزارتين، جرى خلاله استعراض العلاقات السعودية الإيطالية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وسبل تعزيزه وفرص تطويره، بما يحقّق تطلعات قيادتَي البلدين الصديقين.
كما ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة والعالم، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي نهاية الاستقبال التقطت الصورة التذكارية لسموّ وزير الدفاع، ومعالي وزير الدفاع الإيطالي.
حضر الاستقبالَ: الأميرُ فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في روما اللواء المهندس الركن عبدالهادي بن حاسن العمري.
فيما حضره من الجانب الإيطالي: رئيس هيئة أركان الدفاع الفريق الأول "لوتشيانو بورتولانو"، ورئيس مكتب وزير الدفاع الفريق "جيوفاني ماريا أنوتشي"، ومستشار وزير الدفاع للسياسات الصناعية العسكرية الفريق الأول المتقاعد "إنزو فيتشاريللي"، والمستشار الدبلوماسي لوزير الدفاع "جويدو دي سانكتيز"، ومستشار وزير الدفاع الدكتور "ستيفانو موروتي"، وعدد من كبار المسؤولين.