"الجاسر" يزور البرلمان الفنلندي ويلتقي وزيري الشؤون الاقتصادية والنقل والاتصالات

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.



بعد ذلك، زار البرلمان الفنلندي، والتقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة وأهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تمكين عدد من القطاعات الأخرى، كما استعرض معاليه أبرز أعمال قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.