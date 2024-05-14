"الجاسر" يزور البرلمان الفنلندي ويلتقي وزيري الشؤون الاقتصادية والنقل والاتصالات

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي ويلي رايدمان، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، والوفد المرافق.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.
بعد ذلك، زار البرلمان الفنلندي، والتقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة وأهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تمكين عدد من القطاعات الأخرى، كما استعرض معاليه أبرز أعمال قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
كما التقى "الجاسر" وزير النقل والاتصالات الفنلندي لولو سيركو سوزانا، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وشملت المناقشات بين الطرفين التباحث حول توطيد الشراكات الثنائية في مجالي النقل البحري والنقل الجوي، وكذلك تقنيات النقل والموانئ الذكية، بالإضافة لمناقشة الاعتراف المتبادل بشهادة البحارة بين البلدين.