"آل إبراهيم" يستعرض استراتيجيات تمكين الشباب من تقديم محتوى إعلامي مميز

تضمنت أعمال اليوم الأول من المنتدى السعودي للإعلام، الذي تقام أعماله في العاصمة الرياض، جلسة حوارية حول الإعلام الحديث والتقليدي، وتطورات الإعلام وتطور وسائله وتقنياته وتأثيراته.
وتحدث مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم، في الجلسة التي جاءت بعنوان "الإعلام بين الماضي والحاضر"، عن التجارب الإعلامية الرائدة في الماضي وفي الحاضر، وكيف اختلفت التجارب الإعلامية باختلاف العصور، ومدى إسهام التكنولوجيا في تغيير شكل الإعلام.
واستعرض أبرز الإستراتيجيات الإعلامية التي تمكّن الشباب السعودي من تقديم المحتوى الإعلامي الجيد، والفرص المتاحة للشباب السعودي اليوم في قطاع الإعلام.
يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام الذي تستمر أعماله ليومين، يستضيف نخبة من المسؤولين المحليين والدوليين، كما يتيح فرصة الحضور للعاملين في قطاع الإعلام والموهوبين وطلاب كليات الإعلام، للتعرف على كل جديد في المجال الإعلامي.