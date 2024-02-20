"آل إبراهيم" يستعرض استراتيجيات تمكين الشباب من تقديم محتوى إعلامي مميز

وتحدث مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم، في الجلسة التي جاءت بعنوان "الإعلام بين الماضي والحاضر"، عن التجارب الإعلامية الرائدة في الماضي وفي الحاضر، وكيف اختلفت التجارب الإعلامية باختلاف العصور، ومدى إسهام التكنولوجيا في تغيير شكل الإعلام.