"الصحة": تنفيذ أكثر من 100 ألف زيارة رقابية وإغلاق 69 مؤسسة صحية مخالفة

وتهدف "الصحة" إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى؛ بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتوقع عليها العقوبات إذا لم تُفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فِرَق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة.