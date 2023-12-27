31 ْ مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وتبوك والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة وجازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجلت تبوك والسودة 5 درجات فقط .