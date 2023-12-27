31 ْ مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وتبوك والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة وجازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجلت تبوك والسودة 5 درجات فقط .
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة 30 ْدرجة، والمدينة المنوّرة 29 درجة، وشرورة وبيشة 28 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت تبوك والسودة في أدنى القائمة بـ 5 ْمئوية، تليها طريف 8 درجات، وأبها وعرعر 9 ْمئوية.
وسجلت مكة المكرّمة والدمام وأبها وبريدة وحائل والباحة وعرعر وسكاكا وطريف والقنفذة وينبع والأحساء والقريات والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة بين 90 و95%.