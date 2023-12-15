"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها التي أسفرت أمس عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين، عادةً ذلك في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل -قوة الاحتلال- ضد الشعب الفلسطيني.