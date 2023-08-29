أمير الشرقية: توجيهات القيادة تؤكد على حق المواطن في الحصول على الخدمة بدون ضرر

قال أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- تؤكد دائمًا حق المواطن في الحصول على الخدمات المقدمة إليه كاملة بشكل مناسب ودون ضرر يعود عليه من الحصول على الخدمة.
جاء ذلك خلال استضافته في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية، وجمعًا من المواطنين، ورئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي الشراري ومنسوبي القطاع.
وأشار الأمير سعود بن نايف، إلى أن المنطقة ستشهد تنظيم مشروعات في قطاع المياه خلال الفترة المقبلة في كل المحافظات دون استثناء، منوهًا إلى أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء بالمنطقة على كل الأصعدة وتسهيل الوصول لها، بما لا يكلف المستفيدين عناء الحضور أو المتابعة".
وشدد أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه مع الأخذ في الاعتبار أن تكون مبالغ الفواتير منطقية وتتسق مع الاستهلاك الفعلي، دون أن تتراكم على المستفيد مبالغ كبيرة تفوق طاقتهم في السداد.
بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية، خلال سداد المبالغ المستحقة على المواطنين، بحيث يحكمها المرونة حتى يتمكن الجميع من التعامل معها بسلاسة.
وقال: "إن مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، يعمل على تنفيذ آليات لتحقيق رضا المستفيدين في قطاع المياه، كأحد القطاعات المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر.
كما أن تفعيل الفوترة الإلكترونية سيساهم في إنجاز أعمال المواطنين ومساعدتهم على سداد مستحقاتهم لشركة المياه بكل سهولة ويسر".
ولفت أمير المنطقة الشرقية إلى أن مياه الشرب ثروة غالية وعلينا أن نحافظ عليها من الهدر والإسراف، وكما نحافظ على حقوق المستفيدين علينا أن ننبهم بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة التي تضمن الحفاظ على المياه اتباعًا لتعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على عدم الإسراف في استخدام المياه.
وألقى رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، كلمة أكد خلالها سعي شركة المياه الوطنية لإضافة العديد من البرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها برامج تتيح للمواطنين الاجتماع بقيادات الشركة ومديري الفروع لحل مشاكلهم والتحقق من عدادات المياه ومطابقتها للاستهلاك الفعلي وفحصها إن لزم الأمر، وفي حالة اكتشاف وجود خلل بأحد العدادات يتجاوز نسبة أكثر من 2% يتم استبداله ومعالجة الفواتير.
وقال "الشراري": الشركة حدثت أيضًا أنظمة الفواتير وتركيب عدادات ذات موثوقية عالية جدًا بنسبة 95%، كما يوجد في هذه العدادات رسائل إلكترونية تنبه العميل في حالة اجتياز استهلاكه، بما يعادل 50% أو 80% أو 100%، على مدار الساعة.
ولفت إلى أنه في حالة تجاوز العميل استهلاكه للحد المعقول أو الحد المعدل المعقول، يتم إرسال هذه الرسائل إلى رقم الاتصال، قائلاً: إن الشركة عملت خلال السنوات الثلاث السابقة على معالجة جميع الفواتير المرتفعة، وتم منح العملاء فرصة في التقسيط وقمنا بعمل تسويات لمبالغ ضخمة جدًا، ولكن كان التحدي الذي واجهنا أن أغلب المديونيات عمرها يتجاوز 5 أو 10 سنوات، ونعمل على إيجاد حلول لها وتوفير تسهيلات .
وتابع "الشراري": "مكاتبنا مفتوحة حسب توجيه سموكم الكريم ويستطيع أي مواطن أو عميل مقابلة رئيس القطاع حتى لو بشكل يومي، وهناك توجيه أيضًا من الوزير والرئيس التنفيذي لجميع الفروع لاستقبال العملاء والمواطنين، ونحن نعمل بالتعاون مع مشروع رضا المستفيدين بالإمارة، ونطمح بأن نحقق نسبًا عالية يطمح إليها المستفيدون بالمنطقة".
وقال "الشراري": نشهد هذه الأيام انطلاق حملة إعلامية وإعلانية كبرى بالمنطقة الشرقية، بشكل خاص وبالمملكة بشكل عام؛ للتعريف بمشروعات شركة المياه الوطنية لتحسين جودة المياه، والتي تشرفنا بمباركة سموكم الكريم لتوقيعها.
وأضاف: تصاعدت نسب الإنجاز في تنفيذها لتقارب 30 % في الأحساء والدمام والقطيف والخبر، ولن ننتظر إلى حين الانتهاء من هذه المشروعات لنجني ثمار عملها وحسب، وإنما وضعنا عددًا من المكتسبات العاجلة من خلال مراحل تنفيذها ستنعكس إيجابًا على ضخ المياه المحلاة في أحياء بمحافظات الخبر والقطيف والأحساء خلال الأيام المقبلة، بحول الله، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وقال: "إنه تم إنهاء العمل في أربعة مشروعات حيوية للخدمات المائية والبيئية بقيمة مالية تقارب 112 مليون ريال في مدينة الدمام ومحافظتي الأحساء وحفر الباطن، وتم خلال تنفيذ هذه المشروعات مد 204 كيلو مترات من أطوال الشبكات متعددة الأقطار، مرورًا بمكونات المنظومة من محطات رفع وضخ رُبطت بـ2231 عقارًا يسكنه ما يقارب 40 ألف نسمة من سكان 19 حيًا سكنيًا في هذه المواقع.
وأشار "الشراري"، إلى أن توجيهات أمير الشرقية، المستمرة لنا للعناية بالعميل والحرص على تنفيذ متطلباته ومتابعة ملاحظاته كان نتيجتها انخفاض عدد الشكاوى المستلمة، بما يصل 16% مقارنة مع العام المنصرم. كما تقلص خلالها زمن الاستجابة لهذه المتطلبات.
وقال: لزيادة موثوقية العملاء بأداء العدادات الذكية التي تجاوزت نسبة تغطيتها للمنطقة الشرقية 95%، فقد تم العمل خلال الربع الثاني من هذا العام 2023م، بمركبات الفحص المتنقلة للعدادات والتي يجري فحص العداد بشكل مباشر بحضور العميل ودون الحاجة لنقله للورش المركزية.
وأوضح أنه "في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء، يستمر تدشين مشروعات محطات التنقية الجديدة بالتوالي والتي تعمل بنظام التناضح العكسي، للوصول نحو تشغيل محطاتنا الثمان المستهدفة وضخ إنتاجها لتغطية 60% من الضاحية بالمياه المحلاة بشكل مؤقت لحين اكتمال مشروعات تحسين جودة المياه بعد عام ونصف بحول الله، إن لم يكن سابقًا لهذا الموعد.
كما قال: إنه بالتعاون مع شركاء النجاح في أمانة المنطقة الشرقية، نسعى أيضًا لتشغيل شبكاتنا البيئية بشكل تدريجي؛ للارتقاء بجودة الحياة في الأحياء التي شملها مشروع الصرف الصحي في مرحلته الأولى، فيما نعمل بالتوازي لإطلاق مشروع المرحلة الثانية الذي يخضع للمراحل النهائية من إجراءات الترسية بهدف تغطية الأحياء المتبقية.