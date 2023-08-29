أمير الشرقية: توجيهات القيادة تؤكد على حق المواطن في الحصول على الخدمة بدون ضرر

ولفت إلى أنه في حالة تجاوز العميل استهلاكه للحد المعقول أو الحد المعدل المعقول، يتم إرسال هذه الرسائل إلى رقم الاتصال، قائلاً: إن الشركة عملت خلال السنوات الثلاث السابقة على معالجة جميع الفواتير المرتفعة، وتم منح العملاء فرصة في التقسيط وقمنا بعمل تسويات لمبالغ ضخمة جدًا، ولكن كان التحدي الذي واجهنا أن أغلب المديونيات عمرها يتجاوز 5 أو 10 سنوات، ونعمل على إيجاد حلول لها وتوفير تسهيلات .