مجلس إدارة "وقاء" يعقد اجتماعه الثاني برئاسة وزير البيئة والمياه

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس والمنعقد بمقر الوزارة في الرياض.

واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن الغامدي دليل المخاطر والطوارئ، حيث تتضمن منهجية إدارة مخاطر الصحة النباتية والصحة الحيوانية بالمملكة، وخطة الطوارئ والأزمات للآفات النباتية والأمراض الحيوانية ونواقلها.

كما استعرض دليل التأهيل والترخيص لمقدمي خدمات الوقاية والمكافحة، وتقرير الوضع الحالي لحمى الضنك والآفاق المستقبلية في المملكة العربية السعودية، والأهداف الرئيسة للمرصد الوطني للصحة النباتية والحيوانية، والذي أُصدر بشأنها القرارات المناسبة.

واطلع المجلس على إطار التكامل والتعاون بين مركز "وقاء" وهيئة "وقاية" في مجال المختبرات، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعظيم الفائدة وبناء القدرات لمنع أي ثغرات أو فجوات.

كما أحيط المجلس بمركز المكافحة الحيوية وإنتاج النحل الطنّان والذي يهدف إلى تملك التقنية الخاصة بتربية وإكثار عوامل المكافحة وتعزيز المكافحة الحيوية ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للآفات الاقتصادية، إضافة إلى الإحاطة بنقل مختبرات التشخيص البيطري وصحة الأسماك من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مركز وقاء والتي تُسهم في تنفيذ أهداف استراتيجيات وبرامج المكافحة والسيطرة للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية والأحياء المائية في المملكة.

كذلك أحيط المجلس برئاسة المملكة للجنتين إقليميتين للصحة الحيوانية بالشرق الأوسط، حيث نالت تصويت 114 دولة من أصل 115 دولة في أعمال الدورة التسعين للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي تهدف إلى تنظيم التعاون الإقليمي في مكافحة الأمراض الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض المجلس مذكرات التفاهم لتمكين الأعمال مع الجهات ذات العلاقة والمذكرات المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومناقشة ما يستجد من أعمالٍ للمركز.

كما تم إطلاق وتدشين الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة مكافحة الإلكترونية تحقيقًا لاستراتيجيات المركز ومواكبةً للتحول الرقمي بالمملكة.