"مغربي الصحية" تحتفل باليوم الوطني الـ95 وتؤكد التزامها بالابتكار في الرعاية الصحية

ابتكار صحي

وفي هذا السياق، قال معتصم علي رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي الصحية: "نحتفل باليوم الوطني السعودي هذا العام ونحن فخورون بكوننا جزءًا من منظومة صحية لا تنمو فحسب، بل تتطور بوتيرة متسارعة بفضل الابتكار والتكنولوجيا، وفي مغربي الصحية، نلتزم بتطوير خدمات طب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، إلى جانب خدمات التجميل التي نقدمها عبر "ميام للتجميل" على مستوى المنطقة".