"مغربي الصحية" تحتفل باليوم الوطني الـ95 وتؤكد التزامها بالابتكار في الرعاية الصحية

أكدت مجموعة مغربي الصحية، الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية لأكثر من 70 عامًا، أن اليوم الوطني السعودي الـ95 يمثل محطة محورية في مسيرة المملكة نحو مستقبل أكثر تقدمًا وابتكارًا في مجال الرعاية الصحية.
ويُحتفل باليوم الوطني هذا العام تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، الذي يعكس الهوية السعودية الأصيلة، ويجسد مسيرة وطنية تسعى للريادة العالمية في تقديم خدمات صحية حديثة تضع المريض في صميم الاهتمام.
صحة رقمية
وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حققت المملكة إنجازات بارزة في رقمنة بنيتها التحتية الصحية، بدءًا من التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخدمات التطبيب عن بُعد، وصولًا إلى الرعاية الصحية القائمة على البيانات.
وأسهمت هذه الابتكارات في إعادة صياغة تجربة الرعاية وتحسين النتائج الصحية، بما يعزز بناء مجتمع أكثر صحة وترابطًا، ويجعل خدمات الرعاية الطبية عالية الجودة أكثر كفاءة واستدامة.
دعم حكومي
ويبرز هذا التحول من خلال المبادرات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية، مثل التوسع في المستشفيات الذكية، والمنصات الوطنية للصحة الإلكترونية، إضافة إلى نمو منظومة الشركات الناشئة في الصحة الرقمية، وهو ما أسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ورفع كفاءة وجودة المخرجات الطبية.
ابتكار صحي
وفي هذا السياق، قال معتصم علي رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي الصحية: "نحتفل باليوم الوطني السعودي هذا العام ونحن فخورون بكوننا جزءًا من منظومة صحية لا تنمو فحسب، بل تتطور بوتيرة متسارعة بفضل الابتكار والتكنولوجيا، وفي مغربي الصحية، نلتزم بتطوير خدمات طب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، إلى جانب خدمات التجميل التي نقدمها عبر "ميام للتجميل" على مستوى المنطقة".
وأضاف رضا: "نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات الطبية والبحث العلمي، ورعاية الكفاءات الوطنية السعودية، بما يدعم مستهدفات المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا للتميز الصحي، حيث تلتقي جودة الرعاية مع الابتكار".