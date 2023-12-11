"أمانة الطائف" تطلق أسماء شهداء الوطن على أكثر من 40 شارعًا

وأكد أنه تمت تسمية الشوارع بأسماء الشهداء بشكل كامل خلال الفترة الماضية، وروعي في اختيار وتحديد مواقع الشوارع العديد من الاعتبارات والمميزات، خاصة وأنها تحمل أسماء الشهداء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن العزيز، وتم تسمية الشوارع في الطائف وعشيرة وسديرة ورضوان والمحاني.