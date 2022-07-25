الدفاع المدني يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.