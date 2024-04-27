هندوراس تعفي المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول

أعلنت حكومة جمهورية هندوراس، عن إعفاء المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة الجمهورية، من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا في حسابه على منصة "إكس".
وصدر إعلان الإعفاء من التأشيرة -بحسب الإعلان- بعد اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.