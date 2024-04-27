هندوراس تعفي المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول

وصدر إعلان الإعفاء من التأشيرة -بحسب الإعلان- بعد اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.