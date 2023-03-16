إقبال كبير على "أسواق الجوف" لشراء مستلزمات رمضان.. جولة تُوَثقها الكاميرات

تشهد أسواق منطقة الجوف، حراكًا اقتصاديًّا بإقبال كبير من المتسوقين خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان، لشراء مستلزمات استقبال شهر رمضان المبارك.
وكانت الأسواق قد استعدت منذ وقت مبكر بتوفير مستلزمات ومتطلبات شهر رمضان المبارك، وسط متابعة ورقابة من فرع وزارة التجارة بالجوف لتَوفر السلع الغذائية واستقرار أسعارها وتعدد أنواعها.
ووثّقت كاميرا "واس" خلال جولتها على عدد من المتاجر، تَوَفر الأصناف بكميات كبيرة لتلبي احتياجات المتسوقين؛ مما يسمح للمتسوق باختيار الصنف المناسب له.
وبيّن صاحب أحد المتاجر أن هناك أصنافًا معينة اعتاد الأهالي على شرائها استعدادًا لشهر رمضان، نعمل على توفيرها منذ وقت مبكر من مورّدين مختلفين، لتناسب ذائقة المتسوق، وعرضها بمواقع مستقلة بالمتجر.
فيما أكد أحد المتسوقين أنه يحرص على زيارة عدد من المتاجر التي تُعدد في أصناف معروضاتها من المواد الغذائية استعدادًا لهذا الشهر المبارك؛ حيث تنعم بلادنا -ولله الحمد- بوفرة المنتجات التي تفي باحتياجات كل منزل.
وتعمل فِرَق وزارة التجارة في أوقات مختلفة على زيارة المتاجر والأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وتَوفر السلع.