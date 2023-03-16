إقبال كبير على "أسواق الجوف" لشراء مستلزمات رمضان.. جولة تُوَثقها الكاميرات

فيما أكد أحد المتسوقين أنه يحرص على زيارة عدد من المتاجر التي تُعدد في أصناف معروضاتها من المواد الغذائية استعدادًا لهذا الشهر المبارك؛ حيث تنعم بلادنا -ولله الحمد- بوفرة المنتجات التي تفي باحتياجات كل منزل.