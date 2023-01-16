تعاملات الاثنين.. برنت ينخفض عند 84.52 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، وسط حالة من التفاؤل بشأن الطلب من الصين مع إعادة تشغيل الاقتصاد.
ويتابع المستثمرون هذا الأسبوع رؤية منظمة "أوبك" بشأن السوق، ووكالة الطاقة الدولية، التي قد تُبرز المخاطر على الاستهلاك من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.89% أو 76 سنتًا عند 84.52 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفعت بأكثر من 8% الأسبوع الماضي.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.8% عند 79.22 دولارًا للبرميل؛ وذلك في ظل انخفاض أحجام التداول بسبب عطلة الأسواق الأمريكية اليوم.