تعاملات الاثنين.. برنت ينخفض عند 84.52 دولارًا للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.89% أو 76 سنتًا عند 84.52 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفعت بأكثر من 8% الأسبوع الماضي.