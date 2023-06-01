المزيني العقارية توقع اتفاقية مع شركة البيوت للمقاولات لتنفيذ "بيوت الحي"

وقّعت شركة المزيني العقارية مع شركة البيوت للمقاولات اتفاقية لتنفيذ وبناء مشروع "بيوت الحي" الواقع بحي سدرة بمدينة الرياض، والذي يتضمن 493 وحدة سكنية، حيث تعتزم الشركة إطلاقه خلال الشهر الجاري.
وعقب التوقيع صرّح الرئيس التنفيذي للمزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي بأن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل السعي الدؤوب والحرص الدائم من "المزيني" على اختيار الشركات ذات الكفاءة المهنية والدقة العالية في تنفيذ المشاريع السكنية، بما يُرضي تطلعات العملاء ويحقق طموحاتهم.
وذكر المهندس وسام الدمياطي أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة البيوت للمقاولات؛ لما تتمتع به من خبرات عالية في البناء والتشييد لمشاريع كبرى بمختلف مناطق المملكة، كما أنها مصنفة بالدرجة الأولى في قطاع التشييد والبناء.
وتابع: من المقرر أن تبدأ شركة "البيوت" قريباً في الأعمال التنفيذية لمشروع "بيوت الحي"، حيث يضم المشروع 493 شقة سكنية ضمن 29 مبنى سكنيًا، ويقع في حي "سدرة" أحد أفضل أحياء الرياض، بجوار مجمع واجهة الرياض وتطوره شركة "روشن" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.
يُذكر أن شركة "المزيني" العقارية قد وقّعت في شهر أكتوبر الماضي مع شركة "روشن" للتطوير العمراني، اتفاقية شراء أرض بحي سدرة في الرياض، بقيمة تجاوزت 223 مليون ريال؛ وذلك لتطوير وحدات سكنية على مساحة أرض تجاوزت مساحتها 54 ألف متر مربع؛ ضمن خطة طموحة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة.