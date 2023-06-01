المزيني العقارية توقع اتفاقية مع شركة البيوت للمقاولات لتنفيذ "بيوت الحي"

وذكر المهندس وسام الدمياطي أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة البيوت للمقاولات؛ لما تتمتع به من خبرات عالية في البناء والتشييد لمشاريع كبرى بمختلف مناطق المملكة، كما أنها مصنفة بالدرجة الأولى في قطاع التشييد والبناء.