38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 38 درجة، وينبع 37 مئوية، وجازان وشرورة والقنفذة 36، وجدة 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ14 مئوية، والباحة 15 درجة، ثم حائل وطريف 16 درجة.
وسجلت الرياض وبريدة وحائل والدوادمي وأبها والباحة والصمان والتنهات والطائف والوجه والخرج والمجمعة والدهناء، أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.