38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 14 مئوية.