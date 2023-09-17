"تمكين المعرفة" تسهّل خدمات النشر الدولي للباحثين

ولا يخفى على مجتمع البحوث والدراسات ما لهذه الخدمة من أهمية كبيرة؛ إذ تساعد الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تهيئة أبحاثهم ونشرها في أوعية النشر المختلفة في مجلات عالمية مفهرسة دوليًّا، ISI وScopus، وفق التصنيفات من Q1 وحتى Q4، والمتوافقة مع معايير وضوابط النشر في جهة الباحث أو مؤسسته التي ينتمي إليها، وهذا يمنح الباحث امتيازات مهنية في مجال عمله؛ إذ تعد نقطة مفاضلة قوية تُحسب له ولبحثه وللمؤسسة التي ينتمي إليها.