"تمكين المعرفة" تسهّل خدمات النشر الدولي للباحثين

برعت "تمكين المعرفة" في تقديم الخدمات العلمية المتعلقة بالبحث العلمي، والنشر الدولي للأبحاث وأوراق العمل، لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والباحثين والأكاديميين؛ لتكون بذلك خير مُعين ومساعد لهم في رحلتهم البحثية، بمنهجية علمية ورصانة.
وتَصدرت خدمة النشـر العلمي قائمة الخدمات الأكثر اهتمامًا لدى جميع الباحثين.
ولا يخفى على مجتمع البحوث والدراسات ما لهذه الخدمة من أهمية كبيرة؛ إذ تساعد الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تهيئة أبحاثهم ونشرها في أوعية النشر المختلفة في مجلات عالمية مفهرسة دوليًّا، ISI وScopus، وفق التصنيفات من Q1 وحتى Q4، والمتوافقة مع معايير وضوابط النشر في جهة الباحث أو مؤسسته التي ينتمي إليها، وهذا يمنح الباحث امتيازات مهنية في مجال عمله؛ إذ تعد نقطة مفاضلة قوية تُحسب له ولبحثه وللمؤسسة التي ينتمي إليها.
الجدير بالذكر أن لـ"تمكين المعرفة" خبراء متخصصون على جودة ومهنية عالية في مجال البحث العلمي، يعملون وفق أدق المعايير، إضافة إلى الشراكات العالمية والعربية التي تمكّنها من تقديم كافة خدماتها بأعلى مستوى من الإتقان والاحترافية.
كما يسرّ "تمكين المعرفة" وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وبمناسبة اليوم الوطني الـ٩٣ تحت الشعار الملهم: (نحلم ونحقق)، أن تقدم خدمات مجانية للباحثين والباحثات في مجال الاستشارات البحثية، وتحكيم الأدوات من خلال رابط المتجر الإلكتروني:
وتَسعد الشركة بتلقي طلباتكم خلال الفترة من ٢٢- ٢٣/ ٩/ ٢٠٢٣، على البريد التالي: