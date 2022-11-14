عند عملهم بالمحاماة.. "الصمعاني" يُقر قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سَبَق له العمل في السلك القضائي

وتأتي هذه القواعد لتعزيز حماية نزاهة المرفق العدلي، وتسري أحكام القواعد التي أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، على مَن سَبق لهم العمل في السلك القضائي ومن في حكمهم.