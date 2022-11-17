الإعلان عن طرح 57 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها

من جهتها، طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعي "الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية"، "وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل"، واللذان يتناولان متطلبات الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلك خارج المنزل سواء الفعلية منها والإلكترونية وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية، على أن ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 17 يناير المقبل.