"المحتوى المحلي" تكرّم 18 فائزًا بجائزتها.. و"السماري": التزمنا بأعلى معايير الشفافية

وأوضح أن الحراك الذي نشهده على مستوى تنمية المحتوى المحلي أسهم في تشكيل 313 فريقًا للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في كل القطاعات الحكومية، ووصول القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين إلى نحو 420 مليار ريال حتى نهاية عام 2022 م، فيما سيستفيد قرابة 4000 مصنع من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بتأثير اقتصادي يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.