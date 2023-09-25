شاهد.. احتفالات المواطنين السعوديين في القاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

نشرت سفارة المملكة في القاهرة صورًا تظهر احتفالات المواطنين السعوديين في مصر وهم يحتفون بـاليوم الوطني 93 على ضفاف النيل.
وأظهرت الصور المواطنين وهم يشاهدون مسيرة المراكب الشراعية والألعاب النارية من النادي الدبلوماسي السعودي في القاهرة.
واستعرضت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، لقطات لمقر سفارة المملكة في القاهرة متوشحاً باللون الأخضر تتخلله صورٌ للملك المؤسّس وخادم الحرمين، وولي العهد وذلك احتفاء بيوم الوطن 93.
وكتبت سفارة المملكة، عبر حسابها على منصة "إكس" -"تويتر" سابقاً- تقول: "سفارة المملكة بالقاهرة تتوشح باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني 93".