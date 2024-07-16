عبر 6 خطوات.. "التجارة" توضّح كيفية تأسيس شركة مهنية

دعت وزارةُ التجارة إلى التعرّف على خطوات تأسيس شركة مهنية "ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، المساهمة المبسطة".
وقالت الوزارة: إن الخطوة الأولى تتمثّل في الدخول على منصة الأعمال ، ثم الخطوة الثانية هي اختيار خدمة تأسيس شركة وتحديد صفة الشركة: مهنية، ثم الخطوة الثالثة وهي تعبئة الحقول وتقديم الطلب.
وأضافت "التجارة": الخطوة الرابعة هي موافقة الأطراف، ثم الخطوة الخامسة سداد المقابل المالي، بينما تتمثّل الخطوة السادسة والأخيرة في نشر عقد الشركة/ النظام الأساسي وإصدار السجل التجاري.