عبر 6 خطوات.. "التجارة" توضّح كيفية تأسيس شركة مهنية

وقالت الوزارة: إن الخطوة الأولى تتمثّل في الدخول على منصة الأعمال ، ثم الخطوة الثانية هي اختيار خدمة تأسيس شركة وتحديد صفة الشركة: مهنية، ثم الخطوة الثالثة وهي تعبئة الحقول وتقديم الطلب.