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عبر 6 خطوات.. "التجارة" توضّح كيفية تأسيس شركة مهنية

بينها "ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة"
عبر 6 خطوات.. "التجارة" توضّح كيفية تأسيس شركة مهنية

دعت وزارةُ التجارة إلى التعرّف على خطوات تأسيس شركة مهنية "ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، المساهمة المبسطة".

وقالت الوزارة: إن الخطوة الأولى تتمثّل في الدخول على منصة الأعمال ، ثم الخطوة الثانية هي اختيار خدمة تأسيس شركة وتحديد صفة الشركة: مهنية، ثم الخطوة الثالثة وهي تعبئة الحقول وتقديم الطلب.

وأضافت "التجارة": الخطوة الرابعة هي موافقة الأطراف، ثم الخطوة الخامسة سداد المقابل المالي، بينما تتمثّل الخطوة السادسة والأخيرة في نشر عقد الشركة/ النظام الأساسي وإصدار السجل التجاري.

وزارة التجارة

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