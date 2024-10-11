جمعية "كهاتين" تفتتح مكتبها التعريفي في جدة

وأعربت الجمعية عن تفاؤلها بأن يسهم المكتب في تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي في جدة، حيث سيتيح للأفراد فرصة أكبر للتعرف على أنشطة الجمعية والمشاركة في دعم رسالتها النبيلة.