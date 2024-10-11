جمعية "كهاتين" تفتتح مكتبها التعريفي في جدة

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز دورها المجتمعي وتوسيع دائرة خدماتها، افتتحت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" مكتبها التعريفي الجديد بجدة في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية الجمعية لتعزيز تواصلها مع مختلف شرائح المجتمع وزيادة الوعي بأهمية رعاية الأيتام وتقديم الدعم الشامل لهم.
ويهدف المكتب إلى التعريف بخدمات الجمعية التي تشمل الرعاية الاجتماعية والتنموية للأيتام وأسرهم، بالإضافة إلى دوره في استقطاب المتطوعين والداعمين من الأفراد والمؤسسات.
وتسعى الجمعية من خلال هذا المكتب إلى توسيع قاعدة الكفلاء والمساهمين في دعم برامجها الرعوية والتنموية، بما يضمن للأيتام حياة كريمة وفرصاً أفضل للنمو والتطور.
وأعربت الجمعية عن تفاؤلها بأن يسهم المكتب في تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي في جدة، حيث سيتيح للأفراد فرصة أكبر للتعرف على أنشطة الجمعية والمشاركة في دعم رسالتها النبيلة.
كما يهدف المكتب لتحقيق الهدف الاستراتيجي للجمعية والمتمثل في تعزيز مكانة الجمعية في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومسؤول.