مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة مريض بالعمود الفقري بجراحة نوعية متقدمة

وقال د. محمد السفياني استشاري جراحة العمود الفقري وجراحات الجنف للكبار والأطفال رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض فور وصوله إلى المستشفى، خضع للفحص السريري، وتم الإطلاع على تاريخه المرضي، وأجريت له مجموعة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالرنين المغناطيسي (M.R.I) على منطقة الفقرات القطنية، موضحاً أن النتائج أشارت إلى وجود تضيق بين الفقرتين الثانية والثالثة والغضروف العلوي لمنطقة عملية التثبيت السابقة. موضحاً أن ما يقارب "20%" من المرضى الذين أجروا تثبيت للفقرات القطنية يتأثر لديهم الغضروف العلوي لمنطقة التثبيت، ويحتاجون لمراجعة الجراحة السابقة وتمديد التثبيت للفقرة العلوية. وأفاد استشاري جراحة العمود الفقري أن الفريق الطبي بعدما قام بدراسة كافة الحيثيات ونتائج الأشعة قرر إجراء جراحة عن طريق فتحة صغيرة بالبطن، جرى فيها تغير الغضروف المتضرر دون التعرض لمكان العملية السابقة، ووصف د.السفياني العملية بالدقيقة والمتقدمة، مشيراً إلى أن هذه التقنية تتميز بأنها تقلل كثيراً من خطر المضاعفات، مثل إلتهاب الجرح والتعرض للإلتصقات بسبب الجراحة السابقة، إضافة إلى أنها تسرع من التشافي.