18 مليون ريال غرامات على متلفي شوارع وأرصفة الطائف

نفذت أمانة الطائف حملة مكثفة على مخالفات البناء المتمثلة في إتلاف الشوارع العامة والفرعية، وخلط الأسمنت على أسفلت الشوارع والأرصفة، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو في الأراضي الفضاء.
ووفقاً لبيانٍ أوردته لـ"سبق" أمانة الطائف، فقد جرى خلال الأيام الماضية تنفيذ 17802 زيارة (ممتثل) ضُبط خلالها 4629 مخالفة (غير ممتثل) تشمل مخلفات المباني والحفريات، مما يجعل نسبة غير المخالفين على منصة ممتثل 79.4%، والمخالفين (غير ممتثل) نسبتهم 20.6% من إجمالي الحالات المضبوطة خلال الحملة، فيما تجاوزت قيمة المخالفات المرصودة على هذه المخالفات 18 مليون ريالاً.
وأهاب أمين الطائف المكلف المهندس يوسف الصايغ بكافة المقاولين والمواطنين الذين يقومون بالبناء، الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومنع التجاوزات التي تؤثر على الشوارع والأرصفة والأراضي البيضاء وتمثل تشوهات بصرية تؤثر على المظهر العام للشوارع، مشيراً بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على الحد من التجاوزات وتحسين المشهد الحضري للمدن والارتقاء بجودة الحياة.
بدورها، شددت الأمانة على أصحاب المباني تحت الإنشاء بضرورة الالتزام والامتثال للاشتراطات حتى لا تطبق بحق المخالفين منهم العقوبات المنصوصة نظاماً، وأكدت أنها تستقبل الشكاوى والملاحظات والبلاغات عن طريق تطبيق (بلدي)، وغرفة استقبال البلاغات 940 وتعمل على معالجة الملاحظات أولاً بأول.