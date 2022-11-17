18 مليون ريال غرامات على متلفي شوارع وأرصفة الطائف

بدورها، شددت الأمانة على أصحاب المباني تحت الإنشاء بضرورة الالتزام والامتثال للاشتراطات حتى لا تطبق بحق المخالفين منهم العقوبات المنصوصة نظاماً، وأكدت أنها تستقبل الشكاوى والملاحظات والبلاغات عن طريق تطبيق (بلدي)، وغرفة استقبال البلاغات 940 وتعمل على معالجة الملاحظات أولاً بأول.