استمرار الأمطار الرعدية في أجزاء من القصيم وحائل والحدود الشمالية

كما تشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثّر أجزاء عِدّة من الممكلة، اليوم الأحد، بالتقلبات الجوية، والتي يُتوقّع أن تشمل كلًّا من: شمال ووسط المنطقة الشرقية، بما فيها حفر الباطن، وشمال منطقة الرياض، والقصيم، وحائل، ومُحافظات من الحدود الشمالية، وبخاصة نواحي رفحاء والمناطق المجاورة، بسُحب ركامية يُرافقها هطولُ أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البَرَديات، والتي تكون كثيفة في بعض الأوقات.