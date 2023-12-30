استمرار الأمطار الرعدية في أجزاء من القصيم وحائل والحدود الشمالية

تُظهر آخرُ صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدينا في مركز طقس العرب، استمرارَ تأثر الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تشكّل السحب الركامية الرعدية، وتساقط الأمطار المُتوسطة والغزيرة.
وتُظهر الصورُ تركُّزَ السُّحب الركامية الماطرة على أجزاء من القصيم وحائل والحدود الشمالية، مع فرصة لامتدادها لتشمل أجزاء من منطقة حفر الباطن خلال الساعات القادمة.
كما تشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثّر أجزاء عِدّة من الممكلة، اليوم الأحد، بالتقلبات الجوية، والتي يُتوقّع أن تشمل كلًّا من: شمال ووسط المنطقة الشرقية، بما فيها حفر الباطن، وشمال منطقة الرياض، والقصيم، وحائل، ومُحافظات من الحدود الشمالية، وبخاصة نواحي رفحاء والمناطق المجاورة، بسُحب ركامية يُرافقها هطولُ أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البَرَديات، والتي تكون كثيفة في بعض الأوقات.
كما تشمل تأثيراتُ الحالة المطرية بشكل أضعف بعضَ المحافظات الأخرى من منطقة الرياض إداريًّا والجوف وشرق تبوك ومُرتفعات عسير والباحة وشرق مكة المكرمة، ويُرافقها هطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في مُجملها.