القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة

القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.