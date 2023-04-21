"عيدية الأطفال".. عادة أصيلة ومصدر بهجة يتمسك بها أهالي "الحدود الشمالية"

تُعَد "العيدية" التي تُقَدَّم للأطفال في صباح العيد، من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد بالمملكة، وفي الحدود الشمالية -بصورة خاصة- ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر؛ حيث تعد مصدرًا للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتحرص العائلات بالحدود الشمالية على تجهيز العيديات أو هدايا العيد "العيدية"، وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة في ليلة العيد، لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسبب رئيسي لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.
وتأتي "العيدية" بعد صلاة العيد التي تشكل للأطفال قيمة يفرحون بها من خلال زيارة الأقارب والجيران، وتقديم التهاني والتبريكات ليحصلوا على "العيدية"، التي تتنوع ما بين هدايا وألعاب وحلويات وعطورات ومبالغ مالية ونحوها.