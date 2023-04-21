"عيدية الأطفال".. عادة أصيلة ومصدر بهجة يتمسك بها أهالي "الحدود الشمالية"

تُعَد "العيدية" التي تُقَدَّم للأطفال في صباح العيد، من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد بالمملكة، وفي الحدود الشمالية -بصورة خاصة- ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر؛ حيث تعد مصدرًا للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك.