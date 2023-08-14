فرص الأمطار الرعدية تشمل 7 مناطق إدارية اليوم الاثنين

وفي التفاصيل، يُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأحد لتكاثر السحب الركامية على جنوب غرب المملكة، وتشمل بذلك أجزاء عدة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة مع احتمالية جريان الأودية والشعاب.