فرص الأمطار الرعدية تشمل 7 مناطق إدارية اليوم الاثنين

تشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات باستمرار تدفق الرطوبة ذات الخصائص الاستوائية، في أجواء المملكة السعودية يوم الاثنين، مترافقة باندفاع ما يسمى بالحزام الموسمي لتلاقي الرياح (ITCZ) من الجنوب.
وفي التفاصيل، يُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأحد لتكاثر السحب الركامية على جنوب غرب المملكة، وتشمل بذلك أجزاء عدة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة مع احتمالية جريان الأودية والشعاب.
كما تشمل فرص الأمطار أجزاء من غرب منطقة نجران، بالإضافة إلى احتمالية تكاثر السحب الركامية الماطرة على بعض مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ولكن بشكل متفرق للغاية.
ويرافق هذه السحب (المزن الركامي) العديد من الظواهر بما فيها الصواعق ونشاط الرياح الهابطة، بالإضافة إلى احتمالية تساقط البرد؛ لا سيما فوق قمم الجبال.