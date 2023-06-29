"سدايا" تُنشئ مركز عمليات مكة الذكية لدعم المنصات الرقمية في الحج

وسعت سدايا خلال موسم هذا الحج إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتعزيزها في مهام الجانب الأمني وذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة من مهام أمنية لخدمة ضيوف الرحمن، وقامت بجهود تقنية فنية عالية استمرت على مدى أشهر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لبناء منظومة رقمية ذكية اشتملت على بنى تحتية ومنصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة مثل منصتي: سواهر، وبصير؛ واللتين تهدفان إلى دعم الجهات الأمنية المختصة بتحليلات متقدمة حول موسم الحج، تسهم في تأمين وإدارة حشود الحجاج وتسهيل تنقلهم ما بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بأمان وسلاسة.