"تعليم الطائف": بدء التقديم على اختبار المستوى لجميع المراحل.. الأحد

وأكد أن الفئات المستهدفة هي الطالب الذي لم يسبق له التعليم نهائيًا، ويمتلك المهارات والمعارف الأساسية، والطالب الذي انتظم بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات أو أكثر وتجاوز عمره السن النظامية، والطالب الذي درس وانقطع لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.