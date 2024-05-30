"تعليم الطائف": بدء التقديم على اختبار المستوى لجميع المراحل.. الأحد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف عن بدء استقبال طلبات الطلبة الراغبين في التسجيل في اختبارات تحديد المستوى لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1446 هـ، ابتداءً من يوم الأحد 25-11-1445 حتى 22-1-1446هـ.
ودعا المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي جميع الطلاب والطالبات الراغبين في مواصلة دراستهم تعبئة النموذج على الرابط:
وأكد أن الفئات المستهدفة هي الطالب الذي لم يسبق له التعليم نهائيًا، ويمتلك المهارات والمعارف الأساسية، والطالب الذي انتظم بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات أو أكثر وتجاوز عمره السن النظامية، والطالب الذي درس وانقطع لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.