على هامش منتدى المدن الذكية.. إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"هيئة تطوير الشرقية"

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة الذي يقام بمقر مركز فعاليات أرينا الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).