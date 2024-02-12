على هامش منتدى المدن الذكية.. إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" و"هيئة تطوير الشرقية"

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية؛ بهدف مشاركة الخبرات الخاصة بالاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبيانات والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة الذي يقام بمقر مركز فعاليات أرينا الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).
ووقّع مذكرة التفاهم من قبل "سدايا" الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية الدكتور سطام بن مبارك السبيعي، ومن قبل الهيئة نائب الرئيس لقطاع التحول الرقمي المهندس محمد بن عبدالله العسيري.
وشملت المذكرة بحث سُبل التعاون في تقديم الخدمات التقنية ذات الصلة بمجال عمل الجانبين، وتبادل المعرفة والاستشارات الفنية والتقنية في المجالات المشتركة ودعم الأنشطة البحثية، فضلًا عن بحث سبل التعاون في تطوير قدرات الموارد البشرية بغرض تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.