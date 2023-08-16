وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة "إم بي سي" يوقِّعان اتفاقية تشغيل وإدارة القناة الثقافية

وتستهدف القناة التي ستُبث في سبتمبر القادم ضمن باقة إم بي سي فضائيًّا، ورقميًّا على تطبيق شاهد، النخب المثقفة والجمهور العام بأسلوب عصري وحيوي، من حيث المضمون والمحتوى والرسائل الثقافية التي ستعكس نظرة المتلقي السعودي، وفخره بعراقة تراثه وتاريخه الحضاري والثقافي، وترسخ من وجود المحتوى السعودي في منظومة الإبداع العالمية.