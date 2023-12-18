"تعليم جازان" تُودِع راتب شهر من أصل 4 متأخرة لمنسوبي تعليم الكبار

وبيّن المتضررون لـ"سبق" أن عددًا من إدارات التعليم تصرف مستحقات منسوبيها بشكل مستمر وشهري، وإن تأخرت فالمدة لا تتجاوز الشهرين؛ مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الراتب؛ بل هو أمر متكرر ويصل لأشهر طويلة، مؤكدين أنهم لم يجدوا أي معلومة شافية حول سبب التأخير.