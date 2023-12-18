"تعليم جازان" تُودِع راتب شهر من أصل 4 متأخرة لمنسوبي تعليم الكبار

أودعت إدارة تعليم جازان، راتب شهر من الأربعة أشهر المتأخرة لمنسوبي تعليم الكبار، مطلع هذا الأسبوع، بعد نشر مناشدة لعدد منهم من خلال "سبق" الأسبوع الماضي؛ فيما يتم ترقب إيداع بقية الأشهر المتأخرة والبالغ عددها ثلاثة أشهر.
وتفصيلًا كان عدد من معلمي تعليم الكبار بتعليم جازان، قد ناشدوا عبر "سبق" صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أربعة أشهر -على حد قولهم- موضحين أن الشهر الحالي سيكمل الخامس، ولا يزالون يترقبونه، متسائلين عن أسباب التأخير.
وبيّن المتضررون لـ"سبق" أن عددًا من إدارات التعليم تصرف مستحقات منسوبيها بشكل مستمر وشهري، وإن تأخرت فالمدة لا تتجاوز الشهرين؛ مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الراتب؛ بل هو أمر متكرر ويصل لأشهر طويلة، مؤكدين أنهم لم يجدوا أي معلومة شافية حول سبب التأخير.
وأضافوا: "أملنا كبير في مسؤولي إدارة تعليم جازان بالعمل على صرف المستحقات بشكل منتظم والنظر في وضع مستحقاتنا الحالية، والتي تصل مع هذا الشهر لخمسة أشهر متأخرات".