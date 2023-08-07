الرئاسة الأوكرانية: المشاركون في محادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر ونصف

وكان قد عقد السبت في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، وقد عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.