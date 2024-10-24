اشتراطات جديدة لتنظيم تأجير الدراجات والاسكوترات لضمان السلامة وتحسين بيئة الأعمال

وفيما يتعلق بالدراجات والاسكوترات، أكدت الاشتراطات ضرورة تعقيم الخُوَذ بعد كل استخدام، مع السماح بأعمال الصيانة والتنظيف داخل المحل. كما اشترطت الحصول على تصريح إشغال الرصيف عند تشغيل المرافق الترويجية، مع تحديد عدد الدراجات أو الاسكوترات عند 10 لكل كشك أو نقطة تجمع، وشددت على الالتزام باستخدام الخرائط عبر الأقمار الصناعية لضبط المواقع والسرعات وعدم نشر الاسكوترات خارج المناطق المصرح بها.