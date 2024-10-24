اشتراطات جديدة لتنظيم تأجير الدراجات والاسكوترات لضمان السلامة وتحسين بيئة الأعمال

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، عن اشتراطات جديدة لتنظيم نشاط تأجير الدراجات والاسكوترات؛ بهدف تطوير بيئة الأعمال وتلبية الطموحات والأهداف العامة، إضافة إلى تشجيع المستثمرين في هذا المجال والارتقاء بمستوى الامتثال للحد من مظاهر التشوه البصري.
تضمنت الاشتراطات، التي طرحتها الوزارة عبر منصة "استطلاع"، متطلبات الترخيص التي تشمل الحصول على موافقة الدفاع المدني للمحلات والأكشاك، وتقديم سجل تجاري سارٍ يوضح النشاط المراد ترخيصه، مع إرفاق عقد استثماري يخص نقاط البيع، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط المطلوب.
وفيما يتعلق بالدراجات والاسكوترات، أكدت الاشتراطات ضرورة تعقيم الخُوَذ بعد كل استخدام، مع السماح بأعمال الصيانة والتنظيف داخل المحل. كما اشترطت الحصول على تصريح إشغال الرصيف عند تشغيل المرافق الترويجية، مع تحديد عدد الدراجات أو الاسكوترات عند 10 لكل كشك أو نقطة تجمع، وشددت على الالتزام باستخدام الخرائط عبر الأقمار الصناعية لضبط المواقع والسرعات وعدم نشر الاسكوترات خارج المناطق المصرح بها.
كما نصت الاشتراطات على ضرورة أن تكون المحلات ضمن المرافق الترويحية أو بالقرب منها مع وجود ممر مباشر؛ لضمان سهولة وصول المستأجرين دون الحاجة إلى عبور الشوارع العامة.
وتشمل الاشتراطات الفنية الالتزام باللائحة الفنية لوسائل النقل الفردية الكهربائية، مع تحديد السرعة القصوى للاسكوتر عند 25 كم/ساعة في مسارات الدراجات، و5 كم/ساعة في الحدائق العامة، وفرضت الفصل بين الاسكوترات وتصنيفها بناءً على مواصفاتها للاستخدام.
وفيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية، حددت الاشتراطاتُ الحدَّ الأدنى لعمر مستخدمي الاسكوترات عند 17 عامًا، ومنعت استخدامها في الطرق والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة، كما سمحت بممارسة أنشطة إضافية ضمن شروط محددة؛ بحيث لا تتجاوز الأنشطة الإضافية 50% من المساحة الإجمالية؛ على ألا تقل المساحة المضافة عن 6م²، مع استثناء ماكينات الخدمات الذاتية من هذه الشروط.
واشتملت الاشتراطات على متطلبات فنية إضافية تشمل الالتزام بتطبيق كود البناء السعودي والاشتراطات الهندسية المعتمدة، مع اشتراط اعتماد أعمال التصميم والتنفيذ من قِبَل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة، كما أكدت ضرورة أن تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف السيكوريت أو ما يعادله بسماكة لا تقل عن 12 ملم، مع أبواب بعرض 90 سم للأبواب المفردة و160 سم للأبواب المزدوجة.
وسمحت الاشتراطات بإضافة مخزن ملحق بالمنشأة لا تتجاوز مساحته 25% من المساحة الإجمالية أو 150م²، مع إمكانية تجاوز هذه النسبة إلى 50% في حال إضافة نشاط المخازن ضمن الترخيص؛ بشرط الالتزام باشتراطات المخازن الصادرة عن الوزارة.