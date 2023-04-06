ضبط 10 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة والمدينة

وذكر المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 12 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مواطنين، و 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، قبل تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.