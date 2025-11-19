سكان حي النور شمال جدة يطالبون بالخدمات الأساسية وسط غياب البنية التحتية

يشكو سكان حي النور (٦ ج س) شمال محافظة جدة من تردّي البنية التحتية وغياب عدد من الخدمات الأساسية، في مقدّمتها السَّفلتة والإنارة والأرصفة، إضافة إلى عدم وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار أو الصرف الصحي، فضلًا عن غياب شبكة مياه ومدارس ومركز صحي يخدم الأهالي.
وأوضح السكان أن الحالة ازدادت سوءًا بعد الأمطار التي شهدتها جدة الأسبوع الماضي، حيث تحوّلت الشوارع إلى تجمّعات مائية أعاقت الحركة، في ظل غياب قنوات تصريف، ما فاقم من المعاناة اليومية وأظهر الحاجة المُلحّة إلى التدخّل.
وقال أحد المواطنين لـ"سبق": "نعاني بشكل يومي من غياب الخدمات الأساسية، ومع الأمطار الأخيرة ازدادت المشكلة وضوحًا، وأصبح الوصول للمنازل أكثر صعوبة".
وطالب الأهالي أمانة جدة والجهات المعنيّة بسرعة التدخّل لمعالجة وضع الحي، وتوفير الحدّ الأدنى من الخدمات التي ظلّوا يطالبون بها منذ سنوات، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يليق بالسكان، ولا ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.