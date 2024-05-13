مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يزرع "3" أربطة لـ"ثلاثيني" تعرض لخلع بالركبة

الذي قال أن الشاب كان قد تعرض قبل نحو "10" شهور لحادث مروري مروع، ولحقت به إصابات جسيمة بالركبة اليسرى، وبعد رحلة بحث طويلة غير موفقة، راجع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، مشتكياً من حزمة أعراض حادة، تمثلت في الشعور بألم شديد بالركبة، وعدم القدرة على مواصلة النشاط، وتورم بالمفصل مع فقدان لنطاق الحركة وشعور بعدم الثبات أو "الانهيار" عند محاولة تحمل الوزن، إضافة إلى مشكلة في ثني الركبة ينتج عنها صعوبة بالمشي، أضاف د.علاء أن نتائج صور الأشعة السينية، والرنين المغناطيسي، وتخطيط الأعصاب أظهرت أنه مصاب بقطع في ثلاثة أربطة للركبة "المتصالب الأمامي، والمتصالب الخلفي والرباط الجانبي الخارجي"، بالإضافة إلى ضغط شديد في العصب المغذي للعضلات الباسطة للقدم.