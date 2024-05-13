مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يزرع "3" أربطة لـ"ثلاثيني" تعرض لخلع بالركبة

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة القدرة على المشي لـ"ثلاثيني"، بعد عملية منظار متقدمة تم فيها زراعة "3" أربطة بمفصل الركبة اليسرى وتحرير العصب المغذي لأوتار القدم من الضغط، ذكر ذلك د.علاء حمدان استشاري جراحة العظام، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن الشاب كان قد تعرض قبل نحو "10" شهور لحادث مروري مروع، ولحقت به إصابات جسيمة بالركبة اليسرى، وبعد رحلة بحث طويلة غير موفقة، راجع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، مشتكياً من حزمة أعراض حادة، تمثلت في الشعور بألم شديد بالركبة، وعدم القدرة على مواصلة النشاط، وتورم بالمفصل مع فقدان لنطاق الحركة وشعور بعدم الثبات أو "الانهيار" عند محاولة تحمل الوزن، إضافة إلى مشكلة في ثني الركبة ينتج عنها صعوبة بالمشي، أضاف د.علاء أن نتائج صور الأشعة السينية، والرنين المغناطيسي، وتخطيط الأعصاب أظهرت أنه مصاب بقطع في ثلاثة أربطة للركبة "المتصالب الأمامي، والمتصالب الخلفي والرباط الجانبي الخارجي"، بالإضافة إلى ضغط شديد في العصب المغذي للعضلات الباسطة للقدم.
واستطرد قائلاً أن الفريق الطبي أخضع المريض لعملية منظار متقدمة لإعادة الثبات للركبة بزراعة الأربطة الـ"3" المتضررة بالقطع، وتحرير العصب المغذي للقدم اليسرى، وتكللت العملية التي استمرت زهاء ساعتين و نصف ولله الحمد، بالنجاح التام، ونقل المريض مباشرة إلى غرفة التنويم وبقى قيد العناية الطبية لمدة يومين، تراجعت خلالها حدة الأعراض التي كان يشكو منها، ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، وتشير كل المعطيات الطبية إلى أنه سيستعيد قدرته الطبيعية على الحركة والمشي على قدميه بعد استكمال علاجه في وحدة العلاج الطبيعي.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير، وبأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، ومن أبرزها جراحات العظام وزراعة مفاصل الورك والكاحل والركبة الصناعية باستخدام الروبوت، وخشونة والتهابات المفاصل، وخلع الكتف المتكرر، فضلاً عن المناظير الجراحية.