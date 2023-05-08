إطلاق تطبيق "فعاليات السعودية" بنسخته الثانية

أطلق المركز الوطني للفعاليات تطبيق "فعاليات السعودية" Saudi Events بنسخته الثانية؛ لتسهيل سرعة وصول الزوّار إلى مواقع الفعاليات، حيث تمّت إضافة صفحة مخصصة في التطبيق لتقويم فعاليات جدة، لتمكين جميع الزوّار من الاطلاع على كافة فعاليات تقويم فعاليات جدة 2023.
وتشمل النسخة الثانية عديداً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتتميّز بدمج منصة شراء التذاكر، وإنهاء عملية شراء التذاكر من داخل تطبيق فعاليات السعودية.
ويتوافر التطبيق في متجري "آب ستور" و"قوقل بلاي"، ويمكن للزوّار تحميله والاطلاع على كافة تفاصيل الفعاليات المختلفة التي ينظّمها المركز الوطني للفعاليات، بما في ذلك مواعيد وأماكن الفعاليات وتفاصيل البرامج والأنشطة المختلفة التي سيتم تنظيمها.
ويُعد التطبيق الخيار الأمثل للزوّار الذين يرغبون في الاطلاع على جميع فعاليات تقويم جدة 2023، الذي من خلاله يمكنهم تصفح جميع الفعاليات والتحقق من توافر المواعيد والتفاصيل، واختيار الفعاليات التي يرغبون في حضورها التي تناسب اهتماماتهم وأوقاتهم.