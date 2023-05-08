إطلاق تطبيق "فعاليات السعودية" بنسخته الثانية

ويُعد التطبيق الخيار الأمثل للزوّار الذين يرغبون في الاطلاع على جميع فعاليات تقويم جدة 2023، الذي من خلاله يمكنهم تصفح جميع الفعاليات والتحقق من توافر المواعيد والتفاصيل، واختيار الفعاليات التي يرغبون في حضورها التي تناسب اهتماماتهم وأوقاتهم.