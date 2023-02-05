تقنيات وحلول رقمية جديدة تقدمها stc في LEAP 2023

تستعد مجموعة stc الممكن الرقمي في المنطقة للمشاركة في مؤتمر "LEAP" التقني الدولي بنسخته الثانية والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز " وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع المؤتمر حيث ستركز مشاركتها على استعراض أحدث المنتجات والخدمات الرقمية وتسلط الضوء على أبرز الحلول والتقنيات العالمية المبتكرة.
ستكون تقنيات الميتا فيرس والتقنيات الفضائية وتقنيات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية للمدن والموانئ الذكية والخدمات الصحية في مقدمة التقنيات والحلول الرقمية التي تستعرضها مجموعة stc في أكبر جناح للشركات العارضة في مؤتمرLEAP بمساحة تزيد عن 890 متر مربع. وتستعرض المجموعة أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الرقمية التي طورتها stc مع شركاءها، كما يضم المعرض أيضا الشركات التابعة للمجموعة iot Squared ،sirar، solutions،stcpay ، specialized by stc فيما سيشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية ومختلف الشركات العالمية والمحلية ضمن جهود stc الرامية إلى تمكين التحول الرقمي و المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام .
وينطلق المؤتمر بمشاركة واسعة من كبرى الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 900 شركة عالمية ومحلية في مجالات التقنية والاتصالات وبحضور أكثر من 700 متحدث ومتحدثة من أكثر من 50 دولة، يمثلون أهم الجهات العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وفي مقدمتها مجموعة stc.
وتعد مشاركة stc استمراراً لدورها في تعزيز مساهمتها الريادية في رحلة التمكين الرقمي للقطاعات المختلفة، إذ يمثل مؤتمر LEAP عامل جذب للتقنيين والمبتكرين وكبار المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة ولاعباً مهماً في عملية التحول الرقمي محلياً وعالمياً يستضيف أبرز المتحدثين المتخصصين من جميع أنحاء العالم.