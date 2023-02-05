تقنيات وحلول رقمية جديدة تقدمها stc في LEAP 2023

ستكون تقنيات الميتا فيرس والتقنيات الفضائية وتقنيات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية للمدن والموانئ الذكية والخدمات الصحية في مقدمة التقنيات والحلول الرقمية التي تستعرضها مجموعة stc في أكبر جناح للشركات العارضة في مؤتمرLEAP بمساحة تزيد عن 890 متر مربع. وتستعرض المجموعة أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الرقمية التي طورتها stc مع شركاءها، كما يضم المعرض أيضا الشركات التابعة للمجموعة iot Squared ،sirar، solutions،stcpay ، specialized by stc فيما سيشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية ومختلف الشركات العالمية والمحلية ضمن جهود stc الرامية إلى تمكين التحول الرقمي و المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام .