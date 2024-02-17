"المطرية الـ8" تنتهي باستثناء.. "الحصيني": تسرب قطبي والحرارة تتهاوى!

قال الباحث في الطقس، والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني: إنه وفقًا للنماذج العددية للطقس تنتهي الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ، ماعدا بعض الأمطار على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصّة "إكس"؛ أن منخفضًا أصله قطبي يؤثّر على شمال وشمال غرب المملكة.
وأضاف: متوقّع تسرّب هواء أصله قطبي وانخفاض تدريجي في الحرارة، إن شاء الله، على الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية؛ حيث يتراوح الانخفاض من ست إلى ثماني درجات مئوية عما سجلتها هذه الأيام، لتعود الأجواء باردة ليلًا وطرفي النهار، ومعتدلة نهارًا على معظم المناطق، خاصة الوسطى والشرقية وشرق الغربية، ومتوقع استمرارها عدة أيام، إلا أنْ يصرفها الله.