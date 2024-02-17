"المطرية الـ8" تنتهي باستثناء.. "الحصيني": تسرب قطبي والحرارة تتهاوى!

وأضاف: متوقّع تسرّب هواء أصله قطبي وانخفاض تدريجي في الحرارة، إن شاء الله، على الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية؛ حيث يتراوح الانخفاض من ست إلى ثماني درجات مئوية عما سجلتها هذه الأيام، لتعود الأجواء باردة ليلًا وطرفي النهار، ومعتدلة نهارًا على معظم المناطق، خاصة الوسطى والشرقية وشرق الغربية، ومتوقع استمرارها عدة أيام، إلا أنْ يصرفها الله.