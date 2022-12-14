"الربيعة": آلاف المعتمرين القادمين من تركيا أدّوا مناسكهم بسهولة ويسر

يُذكر أن الزيارة استمرت 3 أيام، بحضور قيادات وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل، وأمانة المدينة المنورة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للسياحة، والخطوط السعودية، وطيران ناس، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة ذاخر مكة للتطوير، وشركة دور الضيافة (فندق مكارم) وحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة بالإنابة محمد بن يوسف الحربي، والقائم بأعمال القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول بالإنابة أحمد بن محمد عقيل.